Operativo policiaco bloquea carretera a Tampico

Policías buscaban a presuntos delincuentes

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Operativo policiaco bloquea carretera a Tampico

CIUDAD VALLES.- Un operativo y movilización policiaca bloqueó la carretera a Tampico, causando un embotellamiento de kilómetros, a la altura de Cacalilao, generando consigo las quejas y protestas de los conductores de unidades motrices que quedaron varadas.

Cacalilao es una población que nació con la explotación petrolera, a principios del Siglo XX y pertenece al municipio de Pánuco, Veracruz, ubicado a 20 kilómetros del municipio de Ébano, San Luis Potosí, en dirección a Tampico y este mediodía se convirtió en la embolia vial del oriente del país, porque soldados, guardias nacionales y policías estatales de Veracruz supuestamente detuvieron a un hombre que estaba acompañado de otros y que habrían participado en algún delito.

La operación de búsqueda de algunos otros civiles armados, hizo que se bloqueara durante hora y media, la vía de más tráfico que hay en esta parte del país, causando contratiempos a miles de automovilistas.

Luego de ese lapso de unos 90 minutos, antes de las dos de la tarde, se liberó ese tramo, entre la Huasteca potosina y la Huasteca veracruzana y tamaulipeca.

