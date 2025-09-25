Calle Las Flores, arteria sin salida

CIUDAD VALLES.- En la colonia Monte Alegre, la calle Las Flores no tiene desembocadura, sino que termina en un terreno, que en efecto tiene dueño, de acuerdo con las conclusiones del Ayuntamiento, luego de revisiones realizadas sobre el predio en cuestión.

Luego de revisar expedientes sobre la situación de la citada colonia, la autoridad municipal concluyó con que el terreno que está al final de la calle Las Flores, en efecto, no es una calle, sino un predio, solamente que todavía está a nombre de Ciro Purata Velarde, no de Víctor Ortiz, vecino de ese predio.

Lo que seguiría sería verificar el estatus de ese predio, respecto del arroyo que pasa a un lado y saber cuál es la cantidad de metros que toma, en ese caso, la Conagua, por tratarse de un cuerpo de agua y que se requieren para uso público.