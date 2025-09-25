Operativo policiaco bloquea carretera cerca de Cacalilao
Policías buscaban a presuntos delincuentes
CIUDAD VALLES.- Un operativo y movilización policiaca bloqueó la carretera a Tampico, causando un embotellamiento de kilómetros, a la altura de Cacalilao, generando consigo las quejas y protestas de los conductores de unidades motrices que quedaron varadas.
Cacalilao es una población que nació con la explotación petrolera, a principios del Siglo XX y pertenece al municipio de Pánuco, Veracruz, ubicado a 20 kilómetros del municipio de Ébano, San Luis Potosí, en dirección a Tampico y este mediodía se convirtió en la embolia vial del oriente del país, porque soldados, guardias nacionales y policías estatales de Veracruz supuestamente detuvieron a un hombre que estaba acompañado de otros y que habrían participado en algún delito.
La operación de búsqueda de algunos otros civiles armados, hizo que se bloqueara durante hora y media, la vía de más tráfico que hay en esta parte del país, causando contratiempos a miles de automovilistas.
Luego de ese lapso de unos 90 minutos, antes de las dos de la tarde, se liberó ese tramo, entre la Huasteca potosina y la Huasteca veracruzana y tamaulipeca.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas
Carmen Hernández
Violó ordenamiento judicial de restricción y efectuó los funerales de su padre