logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Otorgan primeras casas de bajo costo

La adjudicación se hizo mediante el método de tómbola

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Otorgan primeras casas de bajo costo

CIUDAD VALLES.- Conavi y Bienestar hicieron el sorteo de las primeras 75 casas que entregará el Gobierno federal a bajo costo, ante los 1 mil 441 inscritos en el programa de vivienda federal. 

Un mar de gente, sobre la cancha del Manuel Gómez Morín estuco expectante al sorteo de las primeras 75 casas que hoy ya fueron adjudicadas mediante el método de la tómbola, de acuerdo con el programa de la Comisión Nacional de Vivienda y de la Secretaría del Bienestar para esta tarde de miércoles. 

Los maestros de ceremonias leían el folio que cada uno de los que tramitaron hace unos meses portaba consigo y, a pesar de ese arenal de personas, había un silencio lleno de tensión, porque vigilaban la lectura de los números con toda su atención.  En la primera etapa, se completaron las 75 casas que están tanto en Itzamal colo en el ejido San Felipe, pero faltan todavía otras 602 que también serán sorteadas de la misma manera, siempre y cuando los futuros beneficiarios hagan de nuevo el trámite para acceder a esa tómbola que les permitirá acceder a casas que no pasarán de mensualidades de más de tres mil pesos. 

Para el próximo sorteo, los interesados tendrán que hacer el papeleo tal como lo hicieron al principio, aunque con la ventaja de que están dentro de un expediente de participación primario.  En total, habrá 1,500 casas entregadas en Valles, durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En penumbras, la Plaza del Maestro
En penumbras, la Plaza del Maestro

En penumbras, la Plaza del Maestro

SLP

Jesús Vázquez

Vecinos urgen a las autoridades a reparar las lámparas

Pavimentan calle de Lomas Oriente
Pavimentan calle de Lomas Oriente

Pavimentan calle de Lomas Oriente

SLP

Miguel Barragán

Choque entre motos deja un lesionado
Choque entre motos deja un lesionado

Choque entre motos deja un lesionado

SLP

Redacción

Cierra la SRE; se van de vacaciones
Cierra la SRE; se van de vacaciones

Cierra la SRE; se van de vacaciones

SLP

Miguel Barragán