Otorgan primeras casas de bajo costo

CIUDAD VALLES.- Conavi y Bienestar hicieron el sorteo de las primeras 75 casas que entregará el Gobierno federal a bajo costo, ante los 1 mil 441 inscritos en el programa de vivienda federal.

Un mar de gente, sobre la cancha del Manuel Gómez Morín estuco expectante al sorteo de las primeras 75 casas que hoy ya fueron adjudicadas mediante el método de la tómbola, de acuerdo con el programa de la Comisión Nacional de Vivienda y de la Secretaría del Bienestar para esta tarde de miércoles.

Los maestros de ceremonias leían el folio que cada uno de los que tramitaron hace unos meses portaba consigo y, a pesar de ese arenal de personas, había un silencio lleno de tensión, porque vigilaban la lectura de los números con toda su atención. En la primera etapa, se completaron las 75 casas que están tanto en Itzamal colo en el ejido San Felipe, pero faltan todavía otras 602 que también serán sorteadas de la misma manera, siempre y cuando los futuros beneficiarios hagan de nuevo el trámite para acceder a esa tómbola que les permitirá acceder a casas que no pasarán de mensualidades de más de tres mil pesos.

Para el próximo sorteo, los interesados tendrán que hacer el papeleo tal como lo hicieron al principio, aunque con la ventaja de que están dentro de un expediente de participación primario. En total, habrá 1,500 casas entregadas en Valles, durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

