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Otro socavón frente a Iglesia

Se pide precaución a conductores al circular por este sector de la ciudad

Por Jesús Vázquez

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Otro socavón frente a Iglesia
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      MATEHUALA.- Surgió otro socavón en la calle Rayón esquina con Altamirano, frente a la iglesia del Parque del Pueblo, por lo que se pide tener precaución a los conductores, al parecer podría tratarse de una fuga de agua, vecinos piden que revisen la calle para evitar que se haga más grande el hoyo.

      Vecinos de la calle del Parque del Pueblo manifestaron que se hizo otro socavón en la calle Rayón esquina con Altamirano, cerca de donde se encontraba el anterior socavón de la semana pasada, justo en la misma arteria, el cual ya había sido tapado por SAPSAM, pues había sido provocado por una fuga de agua, se cree que este también pueda deberse a una fuga de agua. 

      Este hoyo se hizo el pasado domingo cuando pasó un vehículo; afortunadamente no hubo lesionados.

      Comentaron ciudadanos la necesidad que personal de SAPSAM revise todas las calles alrededor del Parque del Pueblo, que son Rayón, Bocanegra, Tomás Esteves y Altamirano, pues en esta zona se han hecho ya varios socavones debido a fugas de agua, son calles muy transitadas porque mucha gente va a pasear al parque, a la iglesia que está en este lugar, además de que también frente al parque está la primaria Club de Leones, cerca otras escuelas, por lo que diariamente pasan cientos de vehículos.

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      Manifestaron que aprovechando la temporada vacacional, deberían arreglar todas estas calles, verificar que no haya más fugas de agua y nuevamente pavimentar las calles ya mencionadas, para evitar que lleguen a ocurrir accidentes, pues las tuberías y drenajes de esta zona ya son muy antiguos y hay muchas fugas de agua que están provocando socavones.

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