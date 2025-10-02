Los glaciares suizos se redujeron 3% este año

Ginebra, Suiza.- Los glaciares de Suiza han enfrentado un deshielo “enorme” este año con una disminución del 3% en el volumen total, la cuarta mayor caída anual registrada, debido a los efectos del calentamiento global, informaron los principales glaciólogos suizos.

“El derretimiento glaciar en Suiza fue una vez más enorme en 2025. Un invierno con poca nieve combinado con olas de calor en junio y agosto llevó a una pérdida del 3% del volumen de los glaciares”, afirmaron los científicos del grupo de monitoreo de glaciares suizos GLAMOS y la Academia Suiza de Ciencias.

Suiza alberga cerca de 1,400 glaciares, más que cualquier otro país de Europa, y la masa de hielo y su derretimiento gradual tienen implicaciones para la energía hidroeléctrica, el turismo, la agricultura y los recursos hídricos en muchos países europeos.

Más de 1,000 pequeños glaciares en Suiza ya han desaparecido, dijeron los expertos.

Los equipos informaron que un invierno con poca nieve se vio seguido por olas de calor en junio, el segundo junio más cálido registrado, lo que dejaron las reservas de nieve agotadas a principios de julio. Las masas de hielo comenzaron a retirarse antes que nunca.

“Los glaciares están claramente retrocediendo debido al calentamiento global antropogénico”, comentó Matthias Huss, jefe de GLAMOS, refiriéndose al cambio climático causado por la actividad humana.

“Esta es la principal causa de la aceleración que estamos viendo en los últimos dos años”, añadió Huss, quien también es glaciólogo en la universidad ETHZ de Zúrich. La reducción es la cuarta más grande después de las de 2022, 2023 y 2003.

La pérdida de glaciares también están teniendo un impacto en el paisaje de Suiza, provocando que las montañas se desplacen.