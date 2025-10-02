Ordenan evacuar Ciudad de Gaza

Deir Al Balah.- El ministro de Defensa de Israel les ordenó el miércoles a todos los palestinos que aún están en Ciudad de Gaza salir de ella, asegurando que era su “última oportunidad” y que cualquiera que se quede será considerado un simpatizante de los milicianos y enfrentaría “toda la fuerza” de la ofensiva israelí más reciente.

Al menos 21 palestinos murieron en distintos puntos del territorio, según hospitales locales, mientras Hamás sopesaba una nueva propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra y devolver a los rehenes restantes que fueron capturados durante el ataque de ese grupo palestino el 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto.

Un alto funcionario de Hamás le dijo a The Associated Press que hay algunos puntos en la propuesta que son inaceptables y deben ser enmendados, sin dar más detalles. Indicó que sólo se emitirá una respuesta oficial después de consultar a otras facciones palestinas.

Unos 400,000 palestinos han salido de Ciudad de Gaza, aislados por la hambruna , desde que Israel lanzó una ofensiva a gran escala el mes pasado con el objetivo de ocupar la ciudad, pero cientos de millas permanecen en el lugar, muchos porque no pueden permitirse irse o están demasiado débiles para realizar el trayecto hacia los campamentos en el sur de Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La carretera hacia el sur estaba llena de palestinos que huían. Camiones y coches que habían sido cargados apresuradamente circulaban junto a personas a pie que cargaban sus pertenencias.

“Nos fuimos descalzos”, dijo Hussein al Del. Los israelíes “estaban atacando al azar, sin piedad para nadie. Nos fuimos sólo con nuestras almas”.