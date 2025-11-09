logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Estado

Peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe

Por Jesús Vázquez

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe

Matehuala.- Mas de cinco mil peregrinos acudieron a la tradicional peregrinación a la Ciudad de México que año con año organiza la Diócesis de Matehuala, realizaron una misa especial celebrada por Monseñor Margarito Salazar Cárdenas.

Hubo una gran respuesta por parte de los feligreses, ya que fueron más de cinco mil de toda la diócesis los que acudieron a esta misa, es más gente que en años pasados la que fue a ver a la Virgen de Guadalupe y a unirse en oración a pedirle por Matehuala y todo el Altiplano potosino.

Esta es una tradición que año con año se realiza en la que se le da un día a la Diócesis para que acudan con sus feligreses a una misa especial dedicada a la Virgen Morena, en esta eucaristía participan sacerdotes de Matehuala y del Altiplano, así como el obispo, para este viaje cada parroquia organiza uno o dos camiones, y este año rompieron récord de asistencia. 

También hay personas particulares y agencias de viajes que organizaron sus viajes a la Basílica de Guadalupe, los feligreses acudieran a este viaje, pues los camiones que pusieron las parroquias a los pocos días se llenaron. 

Para esta actividad los fieles católicos se reúnen en la Casa del Peregrino de la Ciudad de México donde salieron en una magna peregrinación hacía la Basílica, muchos cargaban lonas y cartulinas en las que decían que viajaban de Matehuala, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral entre otros municipios del Altiplano.

