Sujeto intenta suicidarse

Matehuala.- Policías municipales auxiliaron a una persona del sexo masculino que atentó contra su vida lanzándose de la azotea de una vivienda ubicada en la calle Circuito Mezquite al poniente de la ciudad, los agentes solicitaron auxilio a la Cruz Roja para que brindara atención a la persona, que solo sufrió algunos golpes sin lesiones que pusieran en riesgo su vida, su pareja argumentó que minutos antes sostuvieron una discusión y eso fue el motivo del intento de suicidio.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en la calle Circuito Mezquite, donde una persona de sexo masculino trató de quitarse la vida, por lo que se subió a la azotea de su casa y se aventó, su pareja al ver lo ocurrido inmediatamente pidió ayuda a través del número de emergencia para que atendieran al hombre.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Cruz Roja, los paramédicos atendieron a una persona de sexo masculino de 25 años de edad, quien tenía golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los elementos de la policía estuvieron llevando a cabo las investigaciones y la mujer les comentó que tuvieron una fuerte discusión, que fue lo que provocó que el hombre se tratara de quitar la vida.

Cabe decir que en el último mes se han dado tres casos.

de personas que se han quitado la vida, y con este don dos casos de personas que han tratado de atentar contra su vida pero los han logrado salvar.