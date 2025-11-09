Recuperan camioneta robada

logo pulso
Por Redacción

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- La Policía Municipal localizó una camioneta en calidad de abandonada, en el andador Croacia en la colonia Las Mercedes II, la cual coincide con las características de una camioneta robada el pasado jueves por la tarde en la colonia Manuel Moreno Torres, el vehículo tenía el vidrio del lado del conductor dañado, se comunicaron con el propietario para que acudiera por ella.

Los hechos se presentaron mientras las autoridades policiacas hacían un rondín por las diferentes calles de la ciudad y les reportaron que había una camioneta abandonada en la colonia Las Mercedes II, los elementos policíacos acudieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones y averiguar porque se encontraba abandonada la camioneta, empezaron a entrevistar a los vecinos para ver si alguien era el propietario.

 Al checar en su base de datos, el número de serie de la camioneta, vieron que tenía un reporte de robo, los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas llevándose la camioneta de la colonia Manuel Moreno Torres.

 La camioneta fue trasladada a la pensión y le avisaron a su propietario que la habían localizado para que llevara los papeles que acreditan que es de su propiedad y se la entregaran.

 Se desconoce quién fue el que se robó el vehículo y lo dejo abandonado, pero tenía el vidrio del chofer roto y fue forzada para encenderla.

