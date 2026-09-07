Persiste crueldad animal en zona urbana

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CIUDAD VALLES.- Persiste crueldad animal en algunas colonias, donde dejan fauna mayor amarrada a árboles en predios inhabitados, de acuerdo con datos del director de Ecología, Julio César Otero Torres.

Refirió que la denuncia por malos olores hace unos días en la colonia Santa Lucía resultó en el hallazgo de un caballo y de un becerro en avanzado estado de descomposición, por eso, su dirección levantó un acta de estos hechos, aunque ha habido renuencia de vecinos para señalar a alguien como responsable de tales hechos.

Dijo que estos animales, con mucha probabilidad mueren de inanición o de calor extremo, aunque no hay denuncias directas y eso dificulta imponer sanciones o denuncias para aplicar la ley y se eviten este tipo de acciones de crueldad animal. Desafortunadamente, ha observado que la misma práctica se lleva a cabo en varios sectores de la ciudad.