logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ley Serrano: de la web a la calle

Fotogalería

Ley Serrano: de la web a la calle

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Pintan el paso peatonal del arcoíris en la Morelos

Por Jesús Vázquez

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Pintan el paso peatonal del arcoíris en la Morelos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- La comunidad LGBTTQ+, acompañados por la activista Kenya Cuevas, rehabilitaron el paso peatonal del arcoíris en la calle Morelos, como una forma de promover el apoyo a la comunidad y la lucha contra la discriminación hacia las personas con preferencias sexuales diversas.

      En la calle Morelos, frente a la Plaza Solidaridad, acudieron integrantes para pintar nuevamente el paso peatonal de esta zona, el cual ya se encontraba muy deteriorado. 

      Con los colores del arcoíris, comenzaron los trabajos de rehabilitación y durante varias horas la circulación vehicular fue cerrada mientras los miembros de la comunidad trabajaban en el lugar para mejorar este espacio y prepararse para el quinto desfile de la diversidad sexual.

      La acción busca promover el respeto, la inclusión y la visibilidad de la diversidad sexual en los espacios públicos. Por ello, cada año se pinta de colores este cruce peatonal, el cual llamó la atención de automovilistas y transeúntes, convirtiéndose en un símbolo de igualdad y reconocimiento para la comunidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al concluir los trabajos en el cruce peatonal, surgieron diversas opiniones, tanto a favor como en contra de la comunidad LGBTTQ+. Algunas personas expresaron comentarios positivos, mientras que otras cuestionaron la realización de la obra, argumentando que representaba un gasto de recursos públicos.

      Ante esta situación, integrantes de la comunidad aclararon que la pintura y las brochas utilizadas para la rehabilitación del paso peatonal fueron adquiridas con recursos propios, sin utilizar dinero del municipio.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Medina y Tecmol reavivan pleito en redes sociales
        Medina y Tecmol reavivan pleito en redes sociales

        Medina y Tecmol reavivan pleito en redes sociales

        SLP

        Huasteca Hoy

        El alcalde de Valles y el excandidato del PVEM volvieron a cruzar señalamientos en Facebook

        MC buscará la alcaldía de Valles sin coalición
        MC buscará la alcaldía de Valles sin coalición

        MC buscará la alcaldía de Valles sin coalición

        SLP

        Huasteca Hoy

        El dirigente municipal, David González Abud, adelantó que el partido abrirá oficinas en julio

        Inauguración de tienda provoca cierre de calle en Valles
        Inauguración de tienda provoca cierre de calle en Valles

        Inauguración de tienda provoca cierre de calle en Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        El bloqueo ocurrió en el fraccionamiento El Carmen 2 durante un evento encabezado por el alcalde

        Graduaciones golpean a la economía familiar
        Graduaciones golpean a la economía familiar

        Graduaciones golpean a la economía familiar

        SLP

        Jesús Vázquez

        Adelanto del fin del ciclo escolar generó gastos adicionales a los padres