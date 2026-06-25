Pintan el paso peatonal del arcoíris en la Morelos

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Matehuala.- La comunidad LGBTTQ+, acompañados por la activista Kenya Cuevas, rehabilitaron el paso peatonal del arcoíris en la calle Morelos, como una forma de promover el apoyo a la comunidad y la lucha contra la discriminación hacia las personas con preferencias sexuales diversas.

En la calle Morelos, frente a la Plaza Solidaridad, acudieron integrantes para pintar nuevamente el paso peatonal de esta zona, el cual ya se encontraba muy deteriorado.

Con los colores del arcoíris, comenzaron los trabajos de rehabilitación y durante varias horas la circulación vehicular fue cerrada mientras los miembros de la comunidad trabajaban en el lugar para mejorar este espacio y prepararse para el quinto desfile de la diversidad sexual.

La acción busca promover el respeto, la inclusión y la visibilidad de la diversidad sexual en los espacios públicos. Por ello, cada año se pinta de colores este cruce peatonal, el cual llamó la atención de automovilistas y transeúntes, convirtiéndose en un símbolo de igualdad y reconocimiento para la comunidad.

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Al concluir los trabajos en el cruce peatonal, surgieron diversas opiniones, tanto a favor como en contra de la comunidad LGBTTQ+. Algunas personas expresaron comentarios positivos, mientras que otras cuestionaron la realización de la obra, argumentando que representaba un gasto de recursos públicos.

Ante esta situación, integrantes de la comunidad aclararon que la pintura y las brochas utilizadas para la rehabilitación del paso peatonal fueron adquiridas con recursos propios, sin utilizar dinero del municipio.