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Podaba un árbol, cayó y falleció

Trabajaba a cinco metros de altura cuando se desplomó

Por Carmen Hernández

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Podaba un árbol, cayó y falleció
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      RIOVERDE.- Un sexagenario que se encontraba podando de un árbol,  cayó de una superficie de cinco metros y murió. 

      El lamentable accidente ocurrió en la Privada de Aldama, ubicada en el Ejido del Refugio, cuando un hombre de 60 años se encontraba realizando la tala de un árbol. 

      Desafortunadamente, la persona cayó. Las personas para las que realizaba el trabajo se dieron cuenta del accidente y llamaron a los equipos de emergencia. 

      Al sitio acudieron los paramédicos de Protección Civil a bordo de la patrulla 1180, acudieron a brindar los primeros auxilios a la persona accidentada. 

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      Desafortunadamente el hombre había caída de una altura de cinco metros, por lo que al revisarlo, los paramédicos confirmaron que no tenía signos vitales.

      Al lugar se trasladó el servicio médico forense, para levantar el cuerpo del infortunado y trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se le realizó la necropsia que ordena la Ley.

      Más tarde, la familia del infortunado trabajador acudió a reclamar su cuerpo para darle sepultura, de acuerdo a sus creencias.

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