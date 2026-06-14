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Premian a varios profes por años en la docencia

Autoridades educativas reconocieron su trayectoria en las aulas

Por Carmen Hernández

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Premian a varios profes por años en la docencia
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      RIOVERDE.- El Comité Delegacional D-I-4 de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó reconocimientos por años de servicios y premios a varios docentes. 

      El evento se llevó a cabo en la Huerta Santa Lucía, estuvieron presentes el representante sindical Elías Vizcaya, el alcalde Arnulfo Urbiola Román y Karina Quintero, titular del Dif, entre otros. 

      Se dieron cita docentes que tienen más de 20 y 28 años en la docencia frente a niños.  

      Fueron  reconocidos por su dedicación y  trayectoria los docentes que han contribuido a la formación de nuevas generaciones. 

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      Entre los galardonados están María Concepción Guevara, premio estatal, Martha Elena Maldonado y Aidé Vizcaíno. 

      Así como José Luis Torres Guevara, entre otros.

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