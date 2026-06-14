Premian a varios profes por años en la docencia
Autoridades educativas reconocieron su trayectoria en las aulas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- El Comité Delegacional D-I-4 de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó reconocimientos por años de servicios y premios a varios docentes.
El evento se llevó a cabo en la Huerta Santa Lucía, estuvieron presentes el representante sindical Elías Vizcaya, el alcalde Arnulfo Urbiola Román y Karina Quintero, titular del Dif, entre otros.
Se dieron cita docentes que tienen más de 20 y 28 años en la docencia frente a niños.
Fueron reconocidos por su dedicación y trayectoria los docentes que han contribuido a la formación de nuevas generaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre los galardonados están María Concepción Guevara, premio estatal, Martha Elena Maldonado y Aidé Vizcaíno.
Así como José Luis Torres Guevara, entre otros.
no te pierdas estas noticias
Lluvia daña en puente de la Sagrada Familia; no hay paso
Redacción
Recomienda JEC rutas alternas por el cierre del camino entre Tanquián y San Vicente
Integrarán Registro Nacional de Turismo
Jesús Vázquez
Incluirán comercios y prestadores de servicio del Altiplano