Premian a varios profes por años en la docencia

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RIOVERDE.- El Comité Delegacional D-I-4 de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó reconocimientos por años de servicios y premios a varios docentes.

El evento se llevó a cabo en la Huerta Santa Lucía, estuvieron presentes el representante sindical Elías Vizcaya, el alcalde Arnulfo Urbiola Román y Karina Quintero, titular del Dif, entre otros.

Se dieron cita docentes que tienen más de 20 y 28 años en la docencia frente a niños.

Fueron reconocidos por su dedicación y trayectoria los docentes que han contribuido a la formación de nuevas generaciones.

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Entre los galardonados están María Concepción Guevara, premio estatal, Martha Elena Maldonado y Aidé Vizcaíno.

Así como José Luis Torres Guevara, entre otros.