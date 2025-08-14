logo pulso
Preparan programa de justicia agraria

Por Carmen Hernández

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Preparan programa de justicia agraria

RIOVERDE.- Este próximo 28 de agosto en el Salón Ejidal de la Cofradía Grande se efectuará un programa de Justicia Itinerante acercando los servicios agrarios a la población en general. 

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva informó que uno de los objetivos es acercar los servicios de carácter agrario totalmente gratuitos a la población, que enfrenta problemas de posesión de tierras ejidales y sucesiones intetamentarias. 

El evento está programado para este 28 de agosto a partir de las 10 de la mañana, con personal del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 y del Registro Agrario Nacional en el Centro de Atención Agrario en el Salón ejidal de la Cofradía Grande. 

El programa será desarrollado en coordinación con la Procuraduría Agraria. 

Se llevarán a cabo 49 audiencias y ersonal del Registro Agrario Nacional se encargará de clarificar legalidad de sucesiones agrarias.

