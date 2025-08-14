Presentan Reto Enduro La Cruz

RIOVERDE.- Preparan la Ruta Enduro 2025 La Cruz, el recorrido será por más de 3 horas, iniciando desde la presidencia municipal continuar por el Bulevar San Diego, San Martín, La Manga, Resumidero, Nacimiento para llegar a La Cruz.

En conferencia de prensa, con gran entusiasmo, el presidente municipal Arnulfo Urbiola Román, el director de Turismo José Fernando Tenorio Govea, Josmar Poncelas y Eduardo Quevedo, dieron a conocer los pormenores del evento que se realizará el próximo domingo.

El Reto Enduro reunirá a más de 75 motociclistas para vivir una experiencia de velocidad, destreza y adrenalina en escenarios naturales del municipio, recorrerán por más de 3 horas parajes y sitios de gran peligrosidad.

El evento representa una oportunidad única para mostrar la hospitalidad de la gente y el impulso que se brinda a las iniciativas que promueven la sana convivencia y el desarrollo económico local. Lo que se busca es reactivar la economía del municipio en todos sus sectores de población

