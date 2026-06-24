Previenen incendios con brechas cortafuego

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RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil Municipal en coordinación con la Comisión Nacional Forestal ( Conafor) supervisó las comunidades de El Resumidero y Cieneguilla, se constató las actividades realizadas por la Brigada Red Fox .

La Conafor verifica los trabajos en las comunidades para prevenir incendios, además, se constató el mantenimiento de brechas cortafuego, apilamiento de material combustible y la poda preventiva de vegetación.

Con dichos trabajos se busca disminuir los riesgos de incendios en las zonas forestales, lo que se busca es la conservación del entorno y seguridad para las comunidades.