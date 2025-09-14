logo pulso
Estado

Primaria Damián Carmona, sin escritura de propiedad

Requisito que debe cumplir para recibir apoyo en su reparación

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Primaria Damián Carmona, sin escritura de propiedad

CIUDAD VALLES.- Sin el título de propiedad, la primaria Damián Carmona no puede acceder al beneficio de arreglo que provee el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, dijo su directora, Yunuen Molina. 

La docente y directiva dijo que el único faltante en el expediente que se tiene que presentar al IEIFE es el título de propiedad, que es un documento que les ayudará a tramitar el Ayuntamiento, y que la escuela no ha tenido después de 45 años de existencia, por lo que no hay constancia real de propiedad del inmueble que ocupa. 

El IEIFE estuvo hace tres meses en la revisión de los salones que están en mal estado y que ahora obligarán a que la escuela tenga a sus alumnos en un patio, dado que el riesgo es latente y se ha demostrado por las filtraciones de los salones. Pero ahora surge el inconveniente de no poder recibir apoyo ante la falta de la escritura del terreno donde está construida, que deberán tramitarlo los directivos.

