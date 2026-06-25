Promueven alimentación saludable en las escuelas
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CÁRDENAS.- Acercan foro alimentario en la Escuela Primaria Progreso en la comunidad de Higinio Olivo, para beneficiar a los alumnos y que tengan una alimentación sana y nutritiva.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, acompañado de su equipo llevó a cabo al Foro donde se instaló un módulo informativo, donde concientizaron a los alumnos de la dieta de milpa, así como alimentos tradicionales en nuestra región.
Lo que se busca es que consuman alimentos saludables, donde se incluyan frutas y verduras.
Así mismo se realizaron juegos como la lotería, donde se fortaleció el aprendizaje sobre los hábitos saludables.
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