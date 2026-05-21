Promueven la línea de la vida

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria Número II está promoviendo la Línea de la Vida, que es el 800 911 2000, para apoyar a las personas con problemas de salud mental y de esta manera prevenir los suicidios, ya que en todo el país se ha incrementado el índice de personas que optan por quitarse la vida, la región Altiplano no ha sido la excepción.

En la actualidad son muchas las personas de diferentes edades las que se han quitado la vida en Matehuala y en el Altiplano.

Lo más triste es que inclusive se han dado casos de niños de entre 13 y 15 años de edad que han atentado contra su vida, pero este problema también se ha presentado en jóvenes y hasta en adultos mayores, por lo que hay que estar atentos a familiares y amigos para poder apoyarlos.

Se dio a conocer que si se conoce a alguien que esté pensando en quitarse la vida, se comuniquen a la Línea de la Vida al 800 911 2000 y de esta manera ayudar a prevenir una tragedia.

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Señalaron que es lamentable que se esté incrementando el número de personas que toman esta decisión, pues en momentos difíciles muchas veces se actúa sin pensar bien las cosas, por lo que es importante hablar sobre los diferentes problemas que se tienen.

Cuidar la salud mental también significa reconocer cuando algo no está bien. Hablar sobre las emociones, preocupaciones y dificultades no es una señal de debilidad, sino un acto de autocuidado. Reconocer lo que sentimos y expresarlo puede ser el primer paso hacia el bienestar y la recuperación emocional.

Asimismo, destacaron que pedir ayuda también es parte de sanar.

En la Línea de la Vida se brinda atención profesional, confidencial y gratuita las 24 horas del día, solamente marcando al 800 911 2000.