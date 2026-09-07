Promueven programa Impulsa tu negocio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Más de 60 personas acudieron a las capacitaciones "Impulsa tu Negocio", que brindó la Cámara Nacional de Comercio, CANACO Matehuala, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y el Ayuntamiento de Matehuala, donde se abordaron temas de administración, desarrollo personal, finanzas, mercadotecnia y ventas. Rafael Fernández Santos presidente de la CANACO, reconoció que el emprendimiento es una base importante de la sociedad, reconoce que entre el 50 y el 75 por ciento de los negocios en México fracasan y uno de los factores es la falta de solvencia económica.

Ante la problemática, CANACO Matehuala trabaja de la mano con el Ayuntamiento en programas de financiamiento para los emprendedores, pequeños y medianos negocios.

El dirigente empresarial detalló que únicamente falta un impulso para que los emprendedores y los pequeños negocios salgan a flote, "este año con el presidente municipal, se impulsó el programa Inspira y ahí nos dimos cuenta que los niños de secundaria, jóvenes de preparatoria, los universitarios y la sociedad en general, lo único que necesitan es ese impulso, que los ayude a sacar adelante sus proyectos y a realizarlos".

Indicó que el objetivo como cámara es que más negocios lleguen a la formalidad, ya que el 80 por ciento del tejido empresarial social son micro, pequeñas y medianas empresas, "queremos verlos consolidados, a nuestros emprendedores participando en expos internacionales, en ver sus productos en anaqueles de las tiendas departamentales y nuestros negocios locales, verlos que salgan adelante, sobre todo impulsar la creación de negocios que hoy representamos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí