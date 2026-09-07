logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Promueven programa Impulsa tu negocio

Canaco, Ayuntamiento y Sedeco ofrecen apoyo

Por Jesús Vázquez

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Promueven programa Impulsa tu negocio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Más de 60 personas acudieron a las capacitaciones "Impulsa tu Negocio", que brindó la Cámara Nacional de Comercio, CANACO Matehuala, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y el Ayuntamiento de Matehuala, donde se abordaron temas de administración, desarrollo personal, finanzas, mercadotecnia y ventas.  Rafael Fernández Santos presidente de la CANACO, reconoció que el emprendimiento es una base importante de la sociedad, reconoce que entre el 50 y el 75 por ciento de los negocios en México fracasan y uno de los factores es la falta de solvencia económica. 

      Ante la problemática, CANACO Matehuala trabaja de la mano con el Ayuntamiento en programas de financiamiento para los emprendedores, pequeños y medianos negocios. 

      El dirigente empresarial detalló que únicamente falta un impulso para que los emprendedores y los pequeños negocios salgan a flote, "este año con el presidente municipal, se impulsó el programa Inspira y ahí nos dimos cuenta que los niños de secundaria, jóvenes de preparatoria, los universitarios y la sociedad en general, lo único que necesitan es ese impulso, que los ayude a sacar adelante sus proyectos y a realizarlos".

      Indicó que el objetivo como cámara es que más negocios lleguen a la formalidad, ya que el 80 por ciento del tejido empresarial social son micro, pequeñas y medianas empresas, "queremos verlos consolidados, a nuestros emprendedores participando en expos internacionales, en ver sus productos en anaqueles de las tiendas departamentales y nuestros negocios locales, verlos que salgan adelante, sobre todo impulsar la creación de negocios que hoy representamos".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se queda dormido, choca dos veces y acaba detenido en Valles
      Se queda dormido, choca dos veces y acaba detenido en Valles

      Se queda dormido, choca dos veces y acaba detenido en Valles

      SLP

      Redacción

      El conductor subió a una banqueta, golpeó un vehículo estacionado y terminó contra la puerta de una vivienda.

      Capacitan a los bomberos en las fugas de gas
      Capacitan a los bomberos en las fugas de gas

      Capacitan a los bomberos en las fugas de gas

      SLP

      Carmen Hernández

      Capacitan a los bomberos en las fugas de gas

      Calor provoca desabasto de agua: Dapas
      Calor provoca desabasto de agua: Dapas

      Calor provoca desabasto de agua: Dapas

      SLP

      Redacción

      Hay más consumo; llama a un uso responsable del líquido

      Corporaciones auxilian a familias
      Corporaciones auxilian a familias

      Corporaciones auxilian a familias

      SLP

      Jesús Vázquez