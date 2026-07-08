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Rayo provoca incendio en Colinas de la Paz

Tras impactar en un árbol, bomberos apagan fuego

Por Jesús Vázquez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Rayo provoca incendio en Colinas de la Paz
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      MATEHUALA.- Bomberos de Matehuala y Protección Civil Municipal acudieron a un domicilio particular en la colonia Colinas de la Paz para controlar el incendio de un pino que se encontraba en el patio de la vivienda, el cual fue provocado por un rayo que cayó sobre el árbol. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

      Los hechos se presentaron en la colonia Colinas de la Paz, donde debido a una tormenta eléctrica que se registró en la ciudad, un rayo cayó sobre un pino ubicado en una casa particular. Los propietarios del domicilio, al percatarse de lo ocurrido, inmediatamente se comunicaron con las corporaciones de auxilio para solicitar apoyo antes de que el fuego se extendiera.

      Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Matehuala para verificar la veracidad del reporte y, al llegar al sitio, comenzaron a arrojar agua al árbol para controlar el incendio. Después de varios minutos lograron apagarlo y evitar que el fuego se propagara. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Debido a la proximidad del árbol con las líneas de alta tensión, se notificó a la Comisión Federal de Electricidad para que realice la revisión correspondiente. Ante las condiciones climatológicas, las autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse a postes, cables o árboles que pudieran representar un riesgo durante las lluvias.

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