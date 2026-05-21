logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan simulacro de incendio en guarderías

Participa personal de corporaciones de seguridad

Por Jesús Vázquez

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan simulacro de incendio en guarderías

Matehuala.- Ciudadanos se alarmaron al escuchar varias sirenas durante la mañana del miércoles, luego la movilización de unidades de Bomberos, Protección Civil y corporaciones policiacas, por lo que hubo el temor de que algo malo habría ocurrido, todo volvió a la calma al enterarse que se trataba de simulacros de incendio en dos de las guarderías de la ciudad.

Los simulacros se llevaron a cabo en la Estancia Infantil número 2 y en la Guardería Futuro Infantil, a donde llegaron elementos de corporaciones policiacas, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos, para brindar auxilio. 

Para hacer un simulacro lo más real posible, las corporaciones activaron las alarmas de sus vehículos, con el fin de medir también el tiempo de respuesta en caso de que se tratara de un hecho real.

Se trató de simulacros por conato de incendio e incendio provocado por cortocircuito en ambas guarderías.  Se tuvo la participación aproximada de 292 personas entre infantes, personal interno y externo, quienes participaron activamente en esta importante actividad de prevención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, el personal interno de primera respuesta activó las diferentes brigadas de emergencia, mostrando preparación y coordinación.  Se evaluaron dos simulacros en diferentes instancias, fortaleciendo así la cultura de Protección Civil en ambos espacios infantiles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala
Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

SLP

Huasteca Hoy

El afectado solicitó ayuda a Protección Civil para remover el árbol que destruyó su vivienda.

Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada
Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

SLP

Huasteca Hoy

Un enjambre fue retirado frente al Hotel Misión para evitar riesgos a peatones en Ciudad Valles.

Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca
Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

SLP

Redacción

Protección Civil Estatal informó que no se registraron daños mayores tras las lluvias

Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles
Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Vecinos bloquearon accesos a las construcciones, pues denuncian que han provocado daños en bardas contiguas