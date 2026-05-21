Realizan simulacro de incendio en guarderías

Matehuala.- Ciudadanos se alarmaron al escuchar varias sirenas durante la mañana del miércoles, luego la movilización de unidades de Bomberos, Protección Civil y corporaciones policiacas, por lo que hubo el temor de que algo malo habría ocurrido, todo volvió a la calma al enterarse que se trataba de simulacros de incendio en dos de las guarderías de la ciudad.

Los simulacros se llevaron a cabo en la Estancia Infantil número 2 y en la Guardería Futuro Infantil, a donde llegaron elementos de corporaciones policiacas, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos, para brindar auxilio.

Para hacer un simulacro lo más real posible, las corporaciones activaron las alarmas de sus vehículos, con el fin de medir también el tiempo de respuesta en caso de que se tratara de un hecho real.

Se trató de simulacros por conato de incendio e incendio provocado por cortocircuito en ambas guarderías. Se tuvo la participación aproximada de 292 personas entre infantes, personal interno y externo, quienes participaron activamente en esta importante actividad de prevención.

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Además, el personal interno de primera respuesta activó las diferentes brigadas de emergencia, mostrando preparación y coordinación. Se evaluaron dos simulacros en diferentes instancias, fortaleciendo así la cultura de Protección Civil en ambos espacios infantiles.