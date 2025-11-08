Realizan simulacro de incendio en una guardería

Matehuala.- Se llevó a cabo un simulacro de incendio en la Guardería Bebé Einstein, por lo que se realizó la evacuación de los menores y las maestras, en este evento participaron elementos de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, con la finalidad de que tanto niños como maestras sepan cómo actuar en el caso de una emergencia.

Para llevar a cabo el simulacro, los maestros de la guardería hablaron con los padres de familia sobre la actividad a realizar y así evitar que se asustaran si los niños les contaban algo sobre esta actividad llevada a cabo.

Este ejercicio tiene como objetivo fortalecer la respuesta de personas y que los pequeños sepan cómo actuar ante una situación de emergencia, fomentando una evacuación rápida y sin miedo al momento de escuchar la alarma.

El simulacro fue un éxito, pues tanto alumnos como maestros actuaron en tiempo y forma y salieron de la institución hacia un punto de reunión, no se presentó ningún incidente mientras se llevaba a cabo el simulacro.

Como parte del simulacro una de las niñas de la guardería actuó como si estuviera lesionada, por lo que las corporaciones de auxilio rescataron a la pequeña, fue atendida por elementos de la Cruz Roja posteriormente bomberos autorizó el reingreso y los pequeños y maestras continuaron con sus actividades normales.