Recuerda El Chambitas con nostalgia los trenes

Matehuala.- Santiago Guerrero Armijo mejor conocido como el Chambitas es un personaje muy conocido en Matehuala que destacó en el basquetbol, jugó contra grandes basquetbolistas a nivel estatal, nacional e inclusive internacional, adema recordó los años que trabajó en Ferrocarriles Nacionales de México, que dice es una lástima haya desaparecido este tipo de transporte.

Menciona que recuerda la época de oro del basquetbol, donde había grandes basquetbolistas originarios de la ciudad de las camelias, muchos ya han fallecido, con nostalgia dice que a sus 85 años ya no puede jugar el deporte ráfaga pero le gusta visitar las canchas como el auditorio municipal, llegan a su memoria todos sus compañeros y esos grandes juegos que tuvo y espera que este deporte se siga promoviendo.

Expresó que le tocó jugar contra los Harlem Globetroters, un equipo internacional de basquetbol muy famoso, que en aquellos años eran muy conocidos y campeones a nivel mundial.