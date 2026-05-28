logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Fotogalería

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Repararán un aula y la plaza de La Providencia

Los daños causados por la tromba dejaron a niños sin salón de clases

Por Carmen Hernández

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Repararán un aula y la plaza de La Providencia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Tras la tromba que cayó en la comunidad de La Providencia, el Ayuntamiento construirá un aula y una placita,  los fuertes vientos se llevaron el techo de lámina de las endebles viviendas y las familias quedaron a la intemperie.  

      Hoy se cumple una semana de las fuertes lluvias que se registraron en la Zona Media. 

      Como parte de los daños causados, en el Jardín de Niños de la comunidad de la Providencia, los vientos dejaron un aula de adobe sin techo y su pequeña biblioteca se perdió, se inundó el aula. 

      El coordinador de Desarrollo Social Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que la escuela es la más afectada, tras las lluvias, es por ello que entró el área de contingencia, ya se presentó la documentación, solo se está a la espera de que el Gobierno federal apruebe obras de regeneración, tardaría más de 40 días.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hizo hincapié que de aprobarse las obras a realizar tendrán un costo de más de 980 mil pesos y que el proyecto consta de la construcción de un aula y una placita.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Destaca Ciudad Valles por alza en número de divorcios
      Destaca Ciudad Valles por alza en número de divorcios

      Destaca Ciudad Valles por alza en número de divorcios

      SLP

      Rubén Pacheco

      Zarazúa Martínez advierte que tras el divorcio surgen conflictos en custodia y manutención de hijos

      La EPM presentó el musical "Al ritmo de"
      La EPM presentó el musical "Al ritmo de"

      La EPM presentó el musical "Al ritmo de"

      SLP

      Jesús Vázquez

      Hallan en Rayón restos de meteorito que extinguió a dinosaurios
      Hallan en Rayón restos de meteorito que extinguió a dinosaurios

      Hallan en Rayón restos de meteorito que extinguió a dinosaurios

      SLP

      Miguel Barragán

      Alertan por dengue tras intensas lluvias
      Alertan por dengue tras intensas lluvias

      Alertan por dengue tras intensas lluvias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Autoridades sanitarias piden a la gente eliminar criaderos de mosquitos