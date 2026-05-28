Repararán un aula y la plaza de La Providencia

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RIOVERDE.- Tras la tromba que cayó en la comunidad de La Providencia, el Ayuntamiento construirá un aula y una placita, los fuertes vientos se llevaron el techo de lámina de las endebles viviendas y las familias quedaron a la intemperie.

Hoy se cumple una semana de las fuertes lluvias que se registraron en la Zona Media.

Como parte de los daños causados, en el Jardín de Niños de la comunidad de la Providencia, los vientos dejaron un aula de adobe sin techo y su pequeña biblioteca se perdió, se inundó el aula.

El coordinador de Desarrollo Social Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que la escuela es la más afectada, tras las lluvias, es por ello que entró el área de contingencia, ya se presentó la documentación, solo se está a la espera de que el Gobierno federal apruebe obras de regeneración, tardaría más de 40 días.

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Hizo hincapié que de aprobarse las obras a realizar tendrán un costo de más de 980 mil pesos y que el proyecto consta de la construcción de un aula y una placita.