logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Repuntan ventas en tianguis dominical

Por Carmen Hernández

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Repuntan ventas en tianguis dominical

RIOVERDE.- Repuntan las ventas hasta un 35% en el tianguis dominical, donde se pudo ver más personas y amas de casa en la compra de diversos artículos y enseres para el hogar. 

Comerciantes dieron a conocer que en octubre las ventas estuvieron bajas, porque las amas de casa solo se abocaban a comprar lo indispensable como son frutas, verduras y productos de la canasta básica, nada fuera de lo normal debido a la estreches económica que enfrentan.  

Sin embargo, durante este mes espera que se recuperen, pues ya se han tenido más ventas sobre un 35%, sobre todo en productos básicos como los alimentos. 

Indicaron que con el arribo de los paisanos esperan la situación mejore, esperando tener un final de año con buenos ingresos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incautan críos de loro cabeza amarilla
Incautan críos de loro cabeza amarilla

Incautan críos de loro cabeza amarilla

SLP

Carmen Hernández

Piden no criminalizar las luchas sociales
Piden no criminalizar las luchas sociales

Piden no criminalizar las luchas sociales

SLP

Redacción

Guzmán Michel presentará iniciativa Ley del punto final

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles
Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

SLP

Redacción

Conductor, apunto de causar una tragedia
Conductor, apunto de causar una tragedia

Conductor, apunto de causar una tragedia

SLP

Redacción

Auto se atoró en mecate que sostenía lonas de tianguistas y derriba mufa, que le cae a una mujer