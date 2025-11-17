Repuntan ventas en tianguis dominical

RIOVERDE.- Repuntan las ventas hasta un 35% en el tianguis dominical, donde se pudo ver más personas y amas de casa en la compra de diversos artículos y enseres para el hogar.

Comerciantes dieron a conocer que en octubre las ventas estuvieron bajas, porque las amas de casa solo se abocaban a comprar lo indispensable como son frutas, verduras y productos de la canasta básica, nada fuera de lo normal debido a la estreches económica que enfrentan.

Sin embargo, durante este mes espera que se recuperen, pues ya se han tenido más ventas sobre un 35%, sobre todo en productos básicos como los alimentos.

Indicaron que con el arribo de los paisanos esperan la situación mejore, esperando tener un final de año con buenos ingresos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí