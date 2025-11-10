Rescata el DIF a niña, usada para limosnear

Matehuala.- El DIF rescató a una niña que era utilizada por su familia para pedir dinero en la calle, dado que la mendicidad infantil es un delito, se atendió este caso para rescatar a la menor, ya que los niños tienen derecho a una educación, salud y no ser utilizados para abusar de ellos poniéndolos a mendigar.

El SMDIF Matehuala detectó un caso de mendicidad infantil forzada, situación en la cual una menor se encontraba siendo utilizada para pedir dinero en la vía pública.

La mendicidad infantil es considerada un delito, ya que vulnera los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, exponiéndolos a riesgos físicos, emocionales y sociales.

Gracias a la oportuna intervención del personal del SMDIF, la menor fue rescatada y se le restituyeron sus derechos, garantizando su protección y bienestar conforme a la ley.

El organismo de asistencia social reitera su compromiso de velar por la seguridad y el desarrollo integral de la niñez e invita a la población a denunciar cualquier situación similar comunicándose al número de emergencias del DIF: 4881930647, ya que refiere que proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de todos.

Aunque hay que mencionar que este solo es un caso, ya que se ha visto a muchos menores en diversos sectores de la ciudad que sus padres o familiares los mandan a pedir dinero a la calle, y otros andan trabando, ni siquiera acuden a la escuela, pues los familiares usan a los menores para trabajar.