Maestros de Telesecundaria continúan en el Zócalo

CIUDAD VALLES. -Los maestros de Telesecundaria de San Luis Potosí fueron al Zócalo a manifestarse en demanda del pago pendiente de los laudos ganados por el sexto día que no se les abona desde los años noventas, de donde no se han movilizado.

Los maestros de este sistema, que agremia a alrededor de 16 mil docentes no se movieron de su puesto, luego de haber comenzado este sábado con un plantón para exigir los pagos de los laudos ganados respecto del sexto día trabajado y que fue una deuda añosa del Gobierno.

Los laudos, ganados hace muchos meses, ascienden, solamente en el estado de San Luis Potosí a aproximadamente 1 mil millones de pesos y su exigencia se volvió manifestación, frente a Palacio Nacional y, aunque la noche del sábado hubo un recital y presentación de música de Juan Gabriel, los profesores se mantuvieron en ese lugar.