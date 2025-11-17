logo pulso
Rescatan tlacuache, estaba en un motor

Por Carmen Hernández

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan tlacuache, estaba en un motor

RIOVERDE.- Elementos de Protección Civil Municipal rescataron un tlacuache que se encontraba entre un motor de un vehículo, que hubiera sido partido en pedazos de haber encendido el motor de la unidad.

En el rescate, participaron elementos del cuerpo de bomberos a bordo de la Unidad M 6, que acudieron a atender una llamada de auxilio que se había recibido de una familia en la Infonavit Los Naranjos. 

A su llegada, lo tragahumo procedieron a rescatar un tlacuache que estaba en el motor de un vehículo, por fortuna no estaba lesionado, pudo ser rescatado a tiempo, antes de que hubieran encendido la unidad motriz. 

El animal fue trasladado a su hábitat natural para su preservación.

