Resurgen los dimes y diretes Medina-Tecmol

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CIUDAD VALLES.- Vuelven a hablar mal uno de otro, tanto el alcalde David Medina como el excandidato a la Presidencia, José Luis Romero Calzada, ambos del Partido Verde Ecologista de México.

El primero que salió a hablar mal de la familia del otro y a comentar de manera soez que quien se mete a la política se mete al lodo fue Romero Calzada, a través de un vídeo de 40 segundos.

Sin embargo, la respuesta de Medina Salazar fue a través de un vídeo de más de nueve minutos, en los que califica de "ruin" y "bajo" a Romero, además de advertirle que si sigue metiéndose con su familia, encontrará a "otro Medina" y lo retó a demostrar la procedencia del dinero en efectivo que reparte.

El pleito entre ambos nació desde que comenzó la primera administración de Medina Salazar e incluso se recrudeció en la campaña en la que compitieron por la Presidencia en 2024.

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