Retiran bomberos panales de abejas

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Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la calle Campeche donde había cinco panales de abejas en las ventanas de un domicilio particular, por lo que brindaron el apoyo ante el riesgo de que los insectos atacaran a alguna persona.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos recibieron una llamada de emergencia en la que les reportaron que había avispas en una vivienda en la calle Campeche, por lo que rápidamente acudieron en una unidad para iniciar la captura de las avispas y evitar que llegaran a dañar a los habitantes de dicha vivienda.

Para ingresar al lugar se colocaron un equipo especial para evitar picaduras de las avispas y localizaron cinco colmenas de estos insectos, inmediatamente empezaron a retirarlas para evitar que picaran a alguien.

Gracias a la pronta acción de los tragahumo, no hubo personas lesionadas.

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Asimismo, piden a la población que, en caso de encontrar avispas, abejas o serpientes en los domicilios, no las lastimen y las reporten a esta corporación para realizar su control.

Por otra parte, recibieron una llamada de la Universidad EDUCEM, ubicada en la calle Madero del centro de la ciudad, para desactivar un detector de humo que se activó accidentalmente.

Los elementos de esta corporación inmediatamente acudieron al lugar y lograron apagar la alarma.