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Retiran enjambre de abejas de escuela

Representaban un riesgo para los estudiantes

Por Carmen Hernández

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Retiran enjambre de abejas de escuela
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      RIOVERDE.- Personal de Protección Civil retiran enjambre de abejas, que representaba un riesgo para los alumnos de la Escuela Primaria José  María Morelos, en la comunidad de San Francisco de  Asís. 

      El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio de la Escuela Primaria  José María Morelos, porque se encontraba un enjambre de colmenas en el exterior de la aula de la institución.  Sin embargo apoyado del apicultor Jorge Mendoza,  realizaron diversas maniobras paea rescatar las colmenas , las cuales horas más tarde fueron trasladados a un apiario, para la conservación de las abejas.  Así como evitar que la comunidad estudiantil resultará con picaduras.

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