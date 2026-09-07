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Retiran publicidad de postes y banquetas

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Retiran publicidad de postes y banquetas
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      Matehuala.- La Coordinación de Tránsito Municipal, a través del área de Ingeniería y Señalética, realizó trabajos de limpieza en postes y banquetas, con el objetivo de retirar objetos que obstaculicen la visibilidad tanto de conductores como de peatones y mantener el orden y el libre paso por las céntricas calles de la ciudad.

      En diversas calles es común observar publicidad colocada en postes de energía eléctrica e incluso en estructuras donde se encuentran señalamientos viales, semáforos y señales de alto. 

      El problema se presenta principalmente cuando se colocan anuncios publicitarios de gran tamaño en las esquinas, ya que impiden que los conductores tengan una buena visibilidad al llegar a los cruceros y no logren observar si se aproxima otro vehículo, motocicleta o incluso un peatón. Ante esta situación, personal de Tránsito Municipal llevó a cabo labores para retirar objetos y publicidad que representaban un obstáculo, buscando mejorar las condiciones de seguridad vial y evitar algún accidente.

      Las autoridades señalaron la importancia de mantener despejadas las esquinas y los espacios destinados al tránsito de peatones, debido a que cualquier objeto que limite la visibilidad puede representar un riesgo, especialmente en los cruceros con mayor circulación vehicular.

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