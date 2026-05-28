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Reúnen al Gabinete de atención a grupos vulnerables

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Reúnen al Gabinete de atención a grupos vulnerables
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      CIUDAD VALLES.- El Gabinete de atención a personas vulnerables se reúne en Cabildo con el secretario del Ayuntamiento.

      Esta mañana, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán se sentó a coordinar a directores de dependencias como José Juan Herrera Sierra, de la Policía Municipal, Rebeca Terán Guevara de la Instancia Municipal de la Mujer, Aracely Vázquez Esparza de Adulto Mayor y la directora del DIF, Bettina López Fernández, con la intención de que haya más coordinación a la hora de ayudar a los que soliciten apoyo.

      El fin de semana se vivió un episodio de emergencia con los vientos y la tormenta del sábado y el pronóstico sigue indicando que se repetirá el escenario, por eso creyeron pertinente hacer esa reunión, para atender las contingencias que llegaran a generarse.

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