Reúnen al Gabinete de atención a grupos vulnerables

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CIUDAD VALLES.- El Gabinete de atención a personas vulnerables se reúne en Cabildo con el secretario del Ayuntamiento.

Esta mañana, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán se sentó a coordinar a directores de dependencias como José Juan Herrera Sierra, de la Policía Municipal, Rebeca Terán Guevara de la Instancia Municipal de la Mujer, Aracely Vázquez Esparza de Adulto Mayor y la directora del DIF, Bettina López Fernández, con la intención de que haya más coordinación a la hora de ayudar a los que soliciten apoyo.

El fin de semana se vivió un episodio de emergencia con los vientos y la tormenta del sábado y el pronóstico sigue indicando que se repetirá el escenario, por eso creyeron pertinente hacer esa reunión, para atender las contingencias que llegaran a generarse.