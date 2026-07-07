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Rioverdenses, tristes por derrota de México

Por Carmen Hernández

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Rioverdenses, tristes por derrota de México
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      RIOVERDE.- Llena lució la plaza donde se colocó una pantalla para que la población disfrutara del partido donde la Selección Mexicana con tristeza fue derrotada y quedó eliminada de la Copa Mundial. 

      En la plaza principal se instaló una pantalla, para que los rioverdenses pudiera presenciar los juegos de la Copa Mundial 2026.

      Sin embargo el partido de México contra Inglaterra se retrasó por las inclemencias del tiempo, pese a ello la plaza estaba a reventar, muchos mientras tanto disfrutaron de los antojitos que se vendieron. 

      El partido unió a las familias, quienes en los primeros minutos, estaban felices porque México dominaba, pero tristes cuando terminó el partido, a jóvenes y niños les invadía la tristeza, otros lloraban, no podían creer que había perdido la Selección Mexicana. 

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      Pese a la tristeza que embargaba a los asistentes, recorrieron las principales calles de la ciudad a bordo de vehículos.  

      La Copa Mundial, unió a familias enteras, estaban felices porque la Selección de México dio lo mejor y demostraron que con disciplina, esfuerzo y dedicación pueden hacer mucho.

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