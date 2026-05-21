Se dispara el precio de las hortalizas
RIOVERDE.- Los precios de los productos de la canasta básica se mantienen aunque las hortalizas en temporadas se incrementan teniendo costos algunos muy elevados que afectan a madres de familia, que no alcanzan con sus recursos a realizar las compras que requieren.
El comerciante Eustorgio Martínez Reyna, dijo que el azúcar, aceite, harina, han mantenido sus costos, aunque con leves alzas, pero sin llegar a afectar el bolsillo de las amas de casa. Pero admite que se ha visto un disparo en el costo de las hortalizas, jotomate, chile, zanahoria, limón, incluso jitomate, que alcanzó un costo de 48 pesos el kilogramo.
Aunque dijo ya redu8jo su costo, y hoy está en 35 pesos el kilogramo.
Mencionó que en cuanto a detergente y aceite, hay una estabilidad en los precios, hasta ahorita el salario alcanza a las amas de casa para llevar al hogar lo indispensable.
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