Ambulantes invaden la calle Hidalgo

CIUDAD VALLES.- Invaden vendedores ambulantes la calle Hidalgo ofreciendo sus productos y la Dirección de Comercio se avoca a quitarlos.

Ayer al mediodía, personal de Comercio tuvo que retirar a vendedores de refresco que estaban comerciando sobre calle Hidalgo, entre Morelos y Porfirio Díaz sin el permiso correspondiente.

Aunque hubo argumentos de parte de uno de los expendedores sobre un permiso en Obras Públicas, el inspector refirió que no hay permisos disponibles para ocupar la calle “principal” de la ciudad.

Locatarios y taxistas de la zona han dicho que en los últimos días han aparecido esporádicamente vendedores ambulantes que son retirados al poco rato de que se establecieron.

