Mujer con enfermedad mental ataca a alumnos

MATEHUALA.- Peligrosa mujer que padece de sus facultades mentales provocó pánico en la Escuela Secundaria “Francisco Zarco”, se metió a esta institución educativa y agredió a los maestros y alumnos, decía que buscaba a sus hijos, por lo que paterfamilias piden mayor seguridad.

Los hechos se suscitaron en la Secundaria “Francisco Zarco” donde la mujer que padece de sus facultades mentales, como la leyenda de “La Llorona” gritaba que dónde estaban sus hijos, pues aseguraba que estaban en esta institución educativa estudiando.

Sin embargo, los maestros aseguran que ella no tiene hijos en esta secundaria y al parecer es una mujer que padece de sus facultades mentales, “probablemente son exalumnos los muchachos que ella busca”, señalaron.

De manera extraoficial padres de familia manifestaron que sus hijos comentaron que esta mujer provocó pánico entre los alumnos, ya que se metió a la secundaria y estaba persiguiendo a los alumnos, pues se metió al área de salones, donde los estudiantes mejor se encerraban.

Así mismo, aseguran que uno de los prefectos que intentó sacarla, fue golpeado por la mujer, después de varios minutos entre varios maestros lograron sacarla.

Paterfamilais piden mayor seguridad en el plantel, pues esta mujer van varias veces que acude a las escuelas en busca de sus hijos, también ha acudido a la primaria Club de Leones, por lo que las autoridades deben de hacer algo antes de que lesione a un menor.