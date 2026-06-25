Se pierde tradición de ofrecer flores

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Matehuala.- El mes de junio está dedicado a ofrecer flores al Sagrado Corazón de Jesús, una tradición que la Iglesia católica ha mantenido durante muchos años, sin embargo, esta costumbre poco a poco se está perdiendo, ya que actualmente son muy pocos los niños que participan en esta actividad religiosa.

Aunque continúan realizándose los rosarios en honor al Sagrado Corazón de Jesús, los menores ya no acuden a los templos para ofrecer flores. En la mayoría de los casos, son únicamente personas de la tercera edad quienes participan en estas celebraciones religiosas, rezan los rosarios y finalmente llevan las flores a la imagen del Sagrado Corazón.

Actualmente, muchas familias ya no dedican tiempo a inculcar los valores cristianos a los niños. Incluso, algunos menores ya no asisten a la doctrina, pues suelen permanecer en casa utilizando teléfonos celulares, tabletas o videojuegos, mientras que los padres, por diversas ocupaciones, ya no los acompañan con frecuencia a las actividades de la iglesia.

Años atrás, durante el mes de mayo, las niñas acudían a ofrecer flores a la Virgen María vistiendo de blanco, mientras que en junio los niños también eran arreglados especialmente para participar en las ceremonias dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús.

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De esta manera, desde pequeños conocían y participaban en las tradiciones de la Iglesia católica. Lamentablemente, esta costumbre que durante generaciones formó parte de la vida religiosa de muchas familias se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.