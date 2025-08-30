Se quema vivienda en barrio Los Llanitos

Ciudad Fernández.- Un incendio se registró en una vivienda en el Barrio de los Llanitos, por fortuna no hubo lesionados solo daños materiales.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes, en una vivienda ubicada entre la calle Fortunato y Tula, en el Barrio de los Llanitos.

Cuando la familia se percató de unas enormes llamaradas que se propagaron en la casa, de inmediata solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron los bomberos encabezados por el comandante Jorge Armando Ruiz Barragán y varios elementos más.

Las enormes llamaradas fueron controladas luego de ardua lucha por parte de los tragahumo en 20 minutos, pero el fuego arrasó con aparatos electrodomésticos que fueron reducidos a cenizas. El fuego supuestamente fue provocado por un cortocircuito, pero por fortuna no hubo personas lesionadas solo los daños materiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí