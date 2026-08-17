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Se roban bomba de agua de panteón

El camposanto ya luce limpio, pero ladrones se aprovechan para cometer el atraco

Por Carmen Hernández

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Se roban bomba de agua de panteón
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      RIOVERDE.- Roban bomba de agua del cementerio del Ejido del Puente del Carmen, nuevas autoridades ejidales brindan mantenimiento al cementerio para tenerlo en buenas condiciones por la visita de familias que van a visitar las criptas de sus deudos. 

      Cabe destacar que años anteriores el camposanto estaba muy sucio, autoridades no le brindaban la atención que requería, incluso hasta había quejas de usuarios que visitaban el camposanto. 

      Sin embargo, las actuales autoridades ejidales encabezadas por Mario Domínguez, José Francisco Rivera y María Dora Hernández González han contratado personal para que le brinda mantenimiento al cementerio, el cual ya luce limpio. 

      Pero ahora los ladrones hace unos días sustrajeron la bomba de agua, por lo que se tuvo que adquirir otra, por lo que solicitan a la población estar al pendiente de este tipo de delincuentes que solo causan daños al cementerio, para denunciarlos.

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