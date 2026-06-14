Sí hay denuncias por los autos quemados en la FGE

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CIUDAD VALLES.- La delegada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Martínez Palacios dijo que sí hay denuncias en su oficina por los carros incendiados.

La funcionaria explicó que hay denuncias por daño en las cosas por la quema de varios automóviles, aunque no todas estas denuncias tienen que ver con los casos de la mujer apodada como "La Telerina", ya que ha habido otros hechos en los que no se ha visto involucrada ella.

Refirió que, por ejemplo, en el asunto de la camioneta quemada este viernes cerca de la Secundaria 2, la afectada interpuso la de denuncia durante la misma jornada contra quién resulte responsable.