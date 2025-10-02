logo pulso
Sigue ola de accidentes de motociclistas

Por Redacción

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Sigue ola de accidentes de motociclistas

Matehuala.- Y sigue la racha de accidentes de motociclistas, ayer por la tarde un menor de edad resultó lesionado al derrapar la moto en la que viajaba en la carretera al Sacramento, dejando como saldo costosos daños materiales y un lesionado, al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, el lesionado fue trasladado por medios particulares a un hospital.

El accidente se generó en la rua a El Sacramento, por el estadio de beisbol, donde la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron que un menor de edad que viajaba en su motocicleta terminara lesionado.

 Testigos del accidente conocían al muchacho e inmediatamente se comunicaron con la familia quienes por medios particulares lo trasladaron a un hospital, para que recibiera atención médica debido a los daños que sufrió. 

Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad que tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.

Agentes de tránsito también atendieron el choque registrado entre dos automóviles frente del panteón Guadalupe, donde no hubo lesionados solo costosos daños materiales. 

El percance ocurrió en la Avenida Roble frente al Panteón Guadalupe, donde la falta de precaución provocó el choque de dos automóviles.

El accidente solo generó daños materiales. 

