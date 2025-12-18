Socavón sigue creciendo en cuchilla del bulevar

CIUDAD VALLES.- Se profundiza socavón en la cuchilla de bulevar y de Niños Héroes. Protección Civil colocó cintas preventivas para alertar sobre los riesgos que representa.

Desde que pasaron las lluvias de mediados de este 2025, la fuerza del antiguo arroyo entubado que baja desde la calle Bocanegra y desemboca en Niños Héroes, ha erosionado la tierra y piedras bajo el local que antes ocupó el banco Banorte, en el lugar ya descrito.

Lo que comenzó por ser un colapso del otrora área verde del banco, ahora es una caverna bajo el inmueble que ha dejado casi volando el piso de la ex institución bancaria.

Las cintas de restricción de color rojo siguen en el lugar, aunque no ha habido trabajos de reparación en el lugar, que sería lo más positivo para evitar algún percance de fatales consecuencias.

