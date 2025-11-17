Suspenden labores en el Ayuntamiento

RIOVERDE.- Este lunes se suspenderán servicios en la Presidencia Municipal y tampoco habrá recolección de basura, reanudándose las labores este martes.

Autoridades municipales dieron a conocer que este lunes se suspenderá el servicio en la presidencia municipal, es por ello que se le recomienda a la población en general que tome sus precauciones y evite acudir a solicitar algún servicio o presentar alguna queja.

Así mismo el servicio de recolección de basura también se suspenderá, por lo que se le recomienda a la población evitar sacar los desechos a la vía pública, para evitar que los animales en situación de calle hagan un tiradero y dejen la calle como muladar.

El servicio en el Ayuntamiento se estará reactivando este martes a partir de las 8 de la mañana. Mencionaron que pese a ello la dirección de la Guardia Civil Municipal continuará con los recorridos de vigilancia, tanto en la cabecera municipal como en la periferia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí