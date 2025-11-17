logo pulso
Suspenden labores en el Ayuntamiento

Por Carmen Hernández

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Suspenden labores en el Ayuntamiento

RIOVERDE.- Este lunes se suspenderán servicios en la Presidencia Municipal y tampoco habrá recolección de basura, reanudándose las labores este martes.  

Autoridades municipales dieron a conocer que este lunes se suspenderá el servicio en la presidencia municipal, es por ello que se le recomienda a la población en general que tome sus precauciones y evite acudir a solicitar algún servicio o presentar alguna queja. 

Así mismo el servicio de recolección de basura también se suspenderá, por lo que se le recomienda a la población evitar sacar los desechos a la vía pública, para evitar que los animales en situación de calle hagan un tiradero y dejen la calle como muladar. 

El servicio en el Ayuntamiento se estará reactivando este martes a partir de las 8 de la mañana.  Mencionaron que pese a ello la dirección de la Guardia Civil Municipal continuará con los recorridos de vigilancia, tanto en la cabecera municipal como en la periferia.

