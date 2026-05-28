También el DIF entrega despensas en Valles

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CIUDAD VALLES.- Ahora resulta que también reparte despensas el DIF Municipal por su propia cuenta, en la colonia Altavista.

Aparte del programa de apoyos alimentarios del Gobierno del Estado, que entrega a través de Sedesore, de las despensas que entrega José Luis Romero Calzada a nombre del DIF Estatal y de las que tiene para entregar el DIF estatal a hogares con niños, ayer se entregó una de las facetas más de las despensas públicas: las que el DIF Municipal otorga a los hogares que tienen al menos un adulto mayor.

La tarde de este martes, la entrega se realizó en la colonia Altavista, sobre Pedro J. Méndez y constó de poco más de 100 paquetes.