También el DIF entrega despensas en Valles
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CIUDAD VALLES.- Ahora resulta que también reparte despensas el DIF Municipal por su propia cuenta, en la colonia Altavista.
Aparte del programa de apoyos alimentarios del Gobierno del Estado, que entrega a través de Sedesore, de las despensas que entrega José Luis Romero Calzada a nombre del DIF Estatal y de las que tiene para entregar el DIF estatal a hogares con niños, ayer se entregó una de las facetas más de las despensas públicas: las que el DIF Municipal otorga a los hogares que tienen al menos un adulto mayor.
La tarde de este martes, la entrega se realizó en la colonia Altavista, sobre Pedro J. Méndez y constó de poco más de 100 paquetes.
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