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Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

Esto, en los márgenes del río Valles; Conagua investiga

Por Miguel Barragán

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Investigan a "Tecmol" por tala de árboles
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      CIUDAD VALLES.- El aspirante del Verde a la Presidencia Municipal, José Luis Romero Calzada "Tecmol" arrasó con vegetación y árboles en la orilla del río, en Santa Rosa para incentivar el comercio y la visita turística, pero Conagua inició un procedimiento legal. 

      La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada desbrozó y taló parte de la maleza y arboleda que crecía a la orilla del río Valles con la intención de hacer del sitio un lugar con interés comercial y turístico y lanzó las acostumbradas saetas al gobierno de David Medina Salazar, por haber descuidado ese lugar que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y Santa Rosa. 

      La margen del río es jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por eso se le preguntó al delegado de esta dependencia federal, Darío Fernando González Castillo sobre esas acciones y refirió que nadie avisó sobre el chapoleo y corte de árboles, por eso su oficina tomó cartas en el asunto y aparentemente la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también harían lo propio. 

      Dijo González Castillo que de inicio personal a su cargo hizo una visita de inspección y "posterior se inicia un procedimiento sancionatorio que puede culminar en multas hasta de un millón 900 mil pesos".

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