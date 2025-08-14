logo pulso
“Tecmol” no entregará las despensas de Sedesore

Es falsa tal afirmación, advierte Gallardo Cardona

Por Miguel Barragán

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- El Gobernador dice que es una mentira que el Tecmol haya entregado o vaya entregar 15 mil despensas de la Sedesore; por otro lado, el alcalde David Medina Salazar expresó que estos no son tiempos para “esquizofrenia”, y se dijo gallardista de hueso colorado.

El mandatario estatal volvió sobre el tema de las despensas y de José Luis Romero Calzada, advirtiendo que es mentira que vaya a entregar o entregue 15 mil despensas y agregó que sería igual de improbable a decir que él (el Gobernador) va a entregar todas las despensas del Gobierno estatal.

En entrevista aparte, David Medina, alcalde de Valles refirió que estos tiempos “no son de gritos ni de esquizofrenia”, refiriéndose al político y excandidato y expresó que él sigue teniendo una relación cercana con el Gobernador y que sigue siendo “el más gallardista del Estado”.

