Tecmol realiza verbena a orilla del río Valles

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CIUDAD VALLES.- El Tecmol se salió con la suya y organizó una verbena en la orilla del Río Valles, en el mismo terreno por el que fue denunciado en dos instancias ambientales por cuestiones ecológicas.

Durante la tarde de este sábado, el excandidato a la Presidencia municipal de Valles y actual aspirante a la candidatura Verde a la alcaldía, José Luis Romero Calzada organizó con gente de su equipo una fiesta popular, en la que hubo un grupo musical en vivo, venta de antojitos, baños en el río y rifa de regalos entre todos los presentes en el evento.

El 19 de agosto, este medio consignó el desmonte y caída de árboles a la orilla del Valles, a los pies del puente Santa Rosa.

Pocos días después, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua iniciaron procedimientos, la primera por el presunto daño ecológico y la segunda porque, por ser margen de río, hay riesgo de inundación y de que se vea afectada la integridad de visitantes.

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